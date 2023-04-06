«Мы опускаем руки»: в США заговорили о созданной ими же проблеме Американский ведущий Моррис: США создали финансовый кризис, однако не признают этого

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Ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис заявил, что Белый дом спровоцировал финансовый кризис, однако отказывается это признавать. По его мнению, теперь проблема решается рынком.

Мы видели, как ФРС признал, что грядет рецессия, одновременно заявляя, что банки США в безопасности. <...> Они признают, что прогнозы ВВП стали ниже и что, вероятнее всего, повышения ставок не ожидается. Это значит: «Мы сдаемся, мы опускаем руки, мы позволим рынку разобраться самому», — подчеркнул ведущий.

Моррис добавил, что США претерпевают крах банков и финансовый кризис и эксперты давно об этом предупреждали. Власти не хотят признавать проблему, которую создал президент страны Джо Байден, уточнил он.

Ранее президент федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что проблемы банковской системы США могут отрицательно повлиять на рынок недвижимости и строительство в стране, тем самым приближая экономику страны к рецессии. При этом он не смог уточнить, как сильно трудности скажутся на экономике в целом.