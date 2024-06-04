«Мы не готовы»: в США назвали опасные последствия решений НАТО по России Макгрегор: Вашингтон не готов вступить в ядерный конфликт с Москвой

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Конфликт с Россией может перерасти в ядерный из-за решений политиков стран НАТО, а Соединенные Штаты к этому не готовы, заявил отставной американский полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По его словам, жизни жителей США и Западной Европы находятся в опасности из-за безрассудной политики Североатлантического альянса на Украине.

Конфликт с Россией может перерасти в ядерный, а мы к этому не готовы. Американские политики продолжают жить в иллюзорном мире, думают, что у нас все еще есть стратегическое преимущество, как во время холодной войны, но это больше не так, — заявил экс-полковник.

В особенности Макгрегора возмутили сообщения о попытках Украины бить по системам раннего оповещения о ракетном нападении на территории РФ. Бывший военнослужащий считает, что Западу необходимо прекратить провоцировать Москву.

Ранее начальник штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что президент России Владимир Путин не заинтересован в прямом военном конфликте с НАТО, который привел бы к ядерной войне. Он призвал политиков и журналистов не допускать «неточных высказываний» о «пороге мировой войны». По словам Радакина, «мир стал немного опаснее» за последнее время, но следует различать «реально серьезные» угрозы, которые появились перед Второй мировой войной, и состояние дел на международной арене в настоящее время.