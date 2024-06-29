«Мы на пороге»: в США предупредили о войне с Россией TAC: Россия и США находятся на пороге нового кубинского ракетного кризиса

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Россия и США находятся на пороге нового кубинского ракетного кризиса, заявил профессор истории и глава Института ядерных исследований американского университета в Вашингтоне Питер Кузник в беседе с журналистом издания The American Conservative. По его словам, сложившуюся ситуацию спровоцировали как начало спецоперации РФ, так и действия НАТО, которые в конечном счете довели до такой напряженности, что прямое противостояние с Москвой стало реальностью. При этом, предупредил эксперт, третья мировая война станет концом человеческой цивилизации.

Мы, возможно, находимся на пороге нового кубинского ракетного кризиса, который был спровоцирован не только началом российской спецоперации, но и последними действиями НАТО по эскалации украинского конфликта до такой степени, что прямая конфронтация между Россией и Альянсом действительно может возникнуть, а третья мировая война становится не просто одним из возможных кошмарных исходов, а концом человеческой цивилизации в целом, — заявил Кузник.

Эксперт уверен, что на текущем уровне эскалацию все еще можно остановить. По его мнению, это получится сделать, если обе стороны будут соблюдать существующие договоры и придерживаться умеренной позиции.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что руководство Евросоюза стремится любыми силами одержать победу над Россией. По его словам, для этой цели лидеры ЕС пытаются втянуть в военные действия на Украине все страны сообщества.