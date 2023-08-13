MWM: истребители Су-57 ВКС России доказали свою эффективность на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские истребители Су-57 показали свою эффективность в зоне проведения специальной военной операции, сообщает издание Military Watch. Авторы портала отметили, что самолеты успешно справляются с задачами по выведению из строя систем противовоздушной обороны противника.

Истребитель Су-57 показал себя в воздушных боях и при выполнении задач по выведению из строя систем ПВО <...> Украины, — говорится в публикации.

По мнению обозревателей, российский Су-57 прошел более интенсивные испытания в ходе реальных боевых действий, чего нельзя сказать об аналогах из США и Китая. Более того, с внедрением нового комплекса радиосвязи с искусственным интеллектом пилоты будут лучше передавать информацию наземным системам, добавили в издании.

Ранее журнал Military Watch назвал Су-57 самым опасным истребителем ВКС России. Составители рейтинга указали, что самолет отличает исключительная маневренность и высокая мощность ракет Р-77М и Р-37М.

Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов заявил NEWS.ru, что в новом двигателе Су-57 будут улучшены приемистость и общая надежность. Сейчас идут его испытания, а первая поставка истребителей планируется к концу следующего года, добавил он.