Мужчины в лыжных масках украли оружие из дома звезды Голливуда TMZ: грабители ворвались в дом Киану Ривза и забрали там огнестрельное оружие

Фото: Casey Flanigan/Keystone Press Agency/

Киану Ривз

Грабители в лыжных масках ворвались в дом звезды Голливуда Киану Ривза в Лос-Анджелесе, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Отмечается, что они украли у актера огнестрельное оружие и скрылись до приезда полиции.

Грабители в лыжных масках проникли в его дом (Киану Ривза. — NEWS.ru) и скрылись до приезда полиции, — говорится в сообщении.

Портал отмечает, что полиция приехала к дому Ривза вечером 6 декабря по анонимному звонку. На месте никого не обнаружили, актера также не было дома. Через несколько часов в здании прозвучала сигнализация, к нему снова приехали правоохранители и посмотрели кадры с камеры видеонаблюдения. На них видно, как злоумышленники разбили окно и проникли в дом. В настоящее время полиция проводит расследование.

Ранее домработница украла из квартиры дочери актера Дмитрия Назарова четыре миллиона рублей. Когда 23-летняя Арина Назарова вернулась домой, то наткнулась еще и на беспорядок и разбросанные по всей квартире средства для уборки.

До этого ограблению подверглась квартира актрисы Юлии Рутберг на Смоленской-Сенной площади. Вор взломал замок, забрал почти 2,5 млн рублей, €7 тысяч и драгоценности. По подозрению в преступлении задержан 36-летний гражданин Узбекистана. Его личность установили по камерам видеонаблюдения.