Мужчины с ожирением оказались наиболее уязвимы перед COVID-19

https://static.news.ru/photo/0120152e-94b1-11ea-9eb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.arms-expo.ru

Американские учёные проанализировали данные о пациентах, госпитализированных с коронавирусом в Чикаго, и выделили категорию, наиболее склонную к тяжёлой форме заболевания, — пожилых мужчин с выраженным ожирением.

По информации ознакомившегося с исследованием издания «Ридус», более четверти пациентов с коронавирусом попали на искусственную вентиляцию лёгких, а каждый седьмой интубированный пациент скончался.

Уязвимые группы населения, которые подвергаются риску более тяжёлого клинического течения, связанного с COVID-19, — как правило, пенсионеры, мужчины и люди с ожирением, — отмечено в сообщении.

Исследователи, изучившие течение болезни 564 американцев, отметили, что болезни сердца и почек особенно не влияли на течение COVID-19.

Как писал NEWS.ru, не менее 4,9 миллиона человек заразились коронавирусом за почти полгода, прошедшие с появления первых пациентов в китайском городе Ухань. Умерли более 320 тысяч заражённых.