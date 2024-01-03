Мужчина забрался в двигатель самолета в аэропорту США и умер Мужчину нашли мертвым в двигателе самолета в аэропорту Солт-Лейк-Сити

Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полиция штата Юта в США расследует смерть мужчины, который залез в двигатель самолета в международном аэропорту Солт-Лейк-Сити, пишет CNN. 30-летний мужчина проник на охраняемую территорию через запасной выход терминала.

После этого он побежал к южному концу западной взлетно-посадочной полосы аэропорта, где проводились противообледенительные операции, и залез в неработающий двигатель самолета. Там он был обнаружен спасателями без сознания. Реанимировать его не удалось. Правоохранители выясняют причину трагедии.

Ранее мужчина умер на борту самолета «Уральских авиалиний», который летел из Екатеринбурга в Благовещенск. Инцидент произошел накануне вечером, медики на борту пытались оказать пассажиру помощь, но он скончался. Спустя примерно час полета 45-летнему маломобильному мужчине без ног стало плохо: у него упало давление, он стал задыхаться. В итоге командир судна посадил лайнер в Сургуте. Поднявшиеся на борт медики лишь констатировали смерть пассажира. Вскоре самолет продолжил полет и прибыл в Благовещенск.

18 декабря пассажирский самолет авиакомпании Nordwind Airlines, выполнявший рейс N4-555 Москва — Варадеро (Куба), получил разрешение на полет через воздушное пространство Норвегии. В Осло приняли такое решение из-за чрезвычайной ситуации на лайнере. По данным СМИ, экипаж принял решение развернуться из-за пассажира, у которого началось желудочное кровотечение.