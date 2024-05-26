Мужчина ворвался в кинотеатр и изрезал четырех девочек NBC: в США мужчина ворвался в кинотеатр и изрезал ножом четырех школьниц

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В американском штате Массачусетс мужчина ворвался в кинотеатр и изрезал ножом четырех девочек. Пытаясь уйти от погони на автомобиле, он попал в аварию и был схвачен стражами порядка, сообщили NBC в полиции города Брэйнтри.

Ничего не говоря, он внезапно набросился с ножом на четырех молодых представительниц женского пола. Нападение не выглядело спровоцированным, — сообщили в полиции.

Пострадавшим было от девяти до 17 лет, с ранениями девочек направили на лечение в ближайший крупный город Бостон.

Полиция подозревает нападавшего в схожем нападении, которое произошло ранее в городе Плимут.

Ранее массовая драка около бара в подмосковных Химках обернулась для 38-летнего мужчины смертью. Жертву ударили ножом. Мужчина скончался на месте, а нападавший скрылся с места происшествия. Драка произошла рядом с входом в бар на улице Родинова. Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Возбуждено уголовное дело.

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