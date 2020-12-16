Мужчина, устроивший стрельбу в Нью-Йорке, хотел захватить заложников

https://static.news.ru/photo/8d482ba2-3f94-11eb-9756-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Уроженец Доминиканской республики Луис Васкес, устроившись стрельбу у собора Иоанна Богослова в Нью-Йорке, намеревался захватить заложников, чтобы добиться от США помощи нуждающимися в странах Латинской Америки.

Инцидент произошёл 13 декабря после традиционного рождественского концерта, который проходил перед входом в собор. Присутствовавшие на месте происшествия полицейские сделали не менее полутора десятка выстрелов в злоумышленника. Одни из них он был ранен в голову и в тоге скончался.

В кармане его одежды полицейские нашли записку, в которой говорилось, что Васкес намерен захватить заложников. Он отмечал, что эти люди не пострадали бы, если бы американские банки и компании удовлетворили его требования. По мнению Васкеса, режим США обокрал народ Латинской Америки, сообщает телеканал WNBC

По данным полиции, стрелок имел долгую криминальную историю, начавшуюся в 1990 году. За это время его арестовывали не менее шести раз. Кроме того, он находился в розыске за инцидент с угрозой оружием, имевший место летом 2019 года.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве задержали безработного жителя Красногорска, который устроил в центре столицы стрельбу из автомобиля Maybach. По словам мужчины, он хотел проверить пригоден ли для стрельбы его охолощенный пистолет, который не использовался три года.