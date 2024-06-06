Мужчина расчленил беременную сестру из-за потери «невинности» В США брат убил и расчленил беременную сестру из-за своих моральных страданий

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В американском штате Миннесота 23-летний Джек Болл убил и расчленил 30-летнюю беременную сестру Бетани Израэл, сообщает прокуратура округа Дакота. Убийство произошло дома у молодого человека, когда сестра приехала к нему в гости, а причиной, вероятно, стала ее беременность.

Их мать заметила, как сын спешно покидал место преступления. Позже в доме она обнаружила большое количество крови и обратилась в полицию. Прибывшие на место правоохранители нашли в доме окровавленные ножи, топор, пилу и несколько частей тела.

Позже выяснилось, что Болл подложил часть тела сестры на крыльцо дома местного жителя. После совершенного преступления молодой человек попытался покончить с собой, но его успели госпитализировать в ближайшую больницу.

В доме Болла нашелся дневник, куда он записывал все свои переживания. В том числе в записях он сокрушался, что его сестра беременна и «больше не невинна».

В апреле жительница Балашихи призналась, что убила и расчленила отца во время семейного ужина из-за его домогательств. По подозрению в убийстве задержана 52-летняя бухгалтер. Родные заверяют, что она совершила преступление в состоянии аффекта. Подозреваемую арестовали на два месяца.