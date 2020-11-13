Мужчина ранен ножом в драке противников и сторонников Трампа

https://static.news.ru/photo/f8829b3e-270f-11eb-a1d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Участник столкновения противников и сторонников действующего американского лидера Дональда Трампа в Вашингтоне госпитализирован с проницающим ножевым ранением спины.

Пострадавшему 20 лет, его травмы медики оценивают как серьёзные, передаёт WP.

В столице страны столкнулись две непримиримые версии Америки, каждая из которых отказывалась принять то, что другая считала неоспоримым фактом, — рассказывает о беспорядках издание.

Отмечается, что столкновение началось в 20:00 по местному времени в пяти кварталах к востоку от Белого дома. Сторонники и противники дрались несколько минут до приезда полиции.

Как сообщил корреспондент WP, противники Трампа преследовали его сторонников и отнимали у них красные кепки — атрибутику предвыборной кампании действующего президента, а также переворачивали столы продавцов, которые торговали такой атрибутикой. Полиция применила перцовый газ.

Задержано по меньшей мере десять человек, пострадали двое сотрудников правоохранительных органов.

Выборы президента США прошли в стране 3 ноября, официальных результатов голосования пока нет. По предварительным данным, лидирует представитель Демократической партии Джо Байден. Акция в поддержку Трампа началась 14 ноября на Freedom Plaza, недалеко от Белого дома. Многие сторонники Трампа требуют остановить кражу голосов. Они уверены, что тогда президент победит на выборах.

Как писал NEWS.ru, действующий американский президент Дональд Трамп потребовал остановить производимый вручную пересчёт голосов в Джорджии до сверки подписей.