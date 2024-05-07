Мужчина провел под водой 20 минут и смог выжить People: житель США смог выжить после падения в озеро и 20 минут под водой

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В США 26-летний житель штата Луизиана Кристофер Гилберт смог выжить после падения в озеро и 20 минут, проведенных под водой, сообщает People. По словам медиков, мужчина получил тяжелые повреждения головного мозга.

Уточняется, что инцидент произошел 14 апреля: американец вместе с друзьями отдыхал в ресторане, расположенном на берегу озера. В какой-то момент он упал и скрылся под водой. Как рассказала девушка, ставшая свидетельницей несчастного случая, на помощь молодому человеку бросился один из посетителей, однако доставить пострадавшего на берег удалось только через 20 минут.

Также сообщается, что через несколько дней после этого мужчина пришел в себя, сейчас он может самостоятельно питаться, хотя его состояние все еще остается тяжелым. При этом родные пострадавшего уверены, что падение устроила знакомая молодого человека, которая прекрасно знала, что он не умеет плавать. По их мнению, она и столкнула его в воду. Они обратились в полицию, однако уголовное дело пока не возбуждено.

Ранее РЕН ТВ сообщил, что москвичке, впавшей в кому, удалось выжить благодаря шестилетнему сыну. Отмечается, что ребенок сумел позвонить в скорую и назвать свой адрес.