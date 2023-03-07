Мужчина промыл нос водой и умер Американец скончался из-за заражения «поедающей мозг» неглерией Фоулера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американец, проживавший в штате Флорида, промыл нос проточной водой и умер, пишет издание People. Из-за некипяченой жидкости в его организм попала неглерия Фоулера. Эта «поедающая мозг» амеба и привела к гибели мужчины.

Американец каждый день промывал пазухи носа проточной водой. При этом жидкость он не кипятил. В результате в его организме «поселилась» амеба, появление которой привело к развитию первичного амебного менингоэнцефалита. Вследствие этого мужчина скончался.

Указанный вид амеб был назван в честь австралийского врача Малькольма Фоулера. С 1962 по 2020 год в США выявили 151 случай заражения неглерией. Только четверо заболевших остались в живых.

Первый случай смерти пациента от неглериоза ранее выявили в Южной Корее. При этом заболевании паразит проникает в мозг человека и «пожирает» его. В Корейском агентстве по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) сообщили, что заражение амебой Неглерия Фоулера подтвердилось у пациента с менингитом головного мозга, 10 декабря вернувшегося из Таиланда. У корейца наблюдались различные симптомы, в том числе головные боли, лихорадка, рвота и дисфункция речи. Мужчина скончался через 11 дней.