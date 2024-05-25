Мужчина после допроса «разорил» казну города на 80,7 млн рублей LAT: власти Фонтаны выплатят американцу $900 тысяч после пыток на допросе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель калифорнийского города Фонтана получит от властей компенсацию в $900 тысяч (80,7 млн рублей) после пыток на допросе, сообщает Los Angeles Times. Мужчину 17 часов продержали в отделении полиции, заставляя подписать признание в убийстве отца, который оказался жив.

Город Фонтана согласился выплатить почти $900 тысяч для урегулирования федерального иска, поданного мужчиной, заявившим, что полиция оказывала на него давление, чтобы он дал ложное признание в убийстве, которое не совершалось, — пишет LAT.

Инцидент произошел еще в 2018 году. Полицейские допрашивали американца по факту исчезновения его родителя. О пропаже родственника мужчина заявил сам. Правоохранители стали убеждать его, что он убил своего отца и «забыл» об этом. При этом в СМИ отмечают, что стражи порядка оказывали психологическое давление на мужчину, в том числе угрожали усыпить его собаку, если тот не признается в преступлении.

В итоге американец оговорил себя, сказав, что поссорился с родственником и ударил его ножом. Однако его отца нашли живым и здоровым — он ушел ночевать к другу, а позже отправился в аэропорт, что улететь к дочери. После произошедшего калифорниец подал федеральный иск против города Фонтана и выиграл в суде присяжных.

Ранее один из основателей «Альфа-Групп» предприниматель Михаил Фридман предложил властям Люксембурга переговоры о выплате $15,8 млрд компенсации за его замороженные активы. Фридман считает заморозку его активов в рамках европейских санкций незаконной экспроприацией. По его мнению, Люксембург нарушил инвестиционный договор о взаимной защите капиталовложений от 1989 года.