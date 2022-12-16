Мужчина похитил беременную и насиловал ее три недели В США мужчина похитил беременную женщину, привязал ее к кровати и насиловал три недели

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Житель американского штата Мичиган 36-летний Майкл Барахас, как сообщает Fox News, похитил беременную женщину, удерживал ее в доме привязанной к кровати и насиловал. По данным телеканала, похититель угрожал жертве вцепиться ей в горло в случае, если она откажется подчиняться.

В конце ноября, как передает Fox News, молодую женщину, имя которой не называется, выгнали из дома. Барахас ехал на автомобиле и заметил ее идущую вдоль дороги. Он расспросил ее о проблемах и предложил ночлег, а женщина, в свою очередь, согласилась.

Уже дома Барахас набросился на нее, привязал к кровати и стал регулярно насиловать. Так как у него были остро подпилены зубы, он грозил вцепиться женщине в горло, если та откажется подчиняться. Позже он начал приглашать домой мужчин, предлагая им за деньги надругаться над пленницей.

Три попытки сбежать от Барахаса закончились для женщины неудачей, и на свободе она оказалась только благодаря медикам. Когда у женщины возникли осложнения беременности, Барахасу пришлось вызвать врачей. Они сразу поняли, что женщина является пленницей, и вызвали полицию. После обыска в доме Барахаса его арестовали.

Мужчине уже предъявлены обвинения, включая торговлю людьми, похищение, сексуальное насилие и хранение наркотиков. Он находится в тюрьме, а полиция разыскивает его сообщников.

Ранее стало известно, что американского певца и участника группы Backstreet Boys Ника Картера обвинили в изнасиловании 17-летней фанатки с аутизмом. По словам предполагаемой жертвы изнасилования Шеннон Рут, инцидент произошел в 2001 году, девушка стояла в очереди за автографами солистов группы, когда Картер предложил ей пройти в его туристический автобус.