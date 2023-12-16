Мужчина обстрелял посетителей ТЦ в Лос-Анджелесе В Лос-Анджелесе при стрельбе у ТЦ один человек погиб и четверо пострадали

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Неизвестный открыл стрельбу на территории торгового центра в американском городе Лос-Анджелес, один человек скончался, четверо пострадали, сообщает NBC. Злоумышленник подошел к зданию и начал стрелять, после чего скрылся. Его ищет полиция.

Нападение произошло на улице Эль-Сегундо-Бульвар в пятницу днем. Прибывшие на место правоохранители обнаружили 32-летнего мужчину с огнестрельными ранениями, он скончался вскоре после госпитализации. Среди других пострадавших четверо мужчин от 40 до 50 лет. Один из них в критическом состоянии.

Ранее в Анапе вынесли приговор местному жителю за убийство мужчины и покушение на троих человек. Перестрелка произошла в январе 2021 года после похорон. Мужчину осудили на 13 лет лишения свободы.

Как выяснило следствие, после траурной церемонии у обвиняемого произошла ссора со знакомым, в ходе которой он дважды выстрелил в оппонента из пистолета. Затем в конфликт вмешались еще трое мужчин, чтобы остановить стрелявшего, но один из них получил смертельное огнестрельное ранение. Остальные пострадавшие также получили травмы, им своевременно оказали медицинскую помощь.

До этого суд в США вынес приговор 17-летнему Итану Крамбли, который в ноябре 2021 года устроил стрельбу в оксфордской средней школе. Подростка приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Его жертвами стали четверо учеников. На момент совершения преступления мальчику было 15 лет.