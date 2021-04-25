Мужчина арестован за проникновение на закрытую территорию в Вашингтоне

https://static.news.ru/photo/45622e5e-a6bf-11eb-95e3-96000091f725_660.jpg Фото: imageSPACE/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

В Вашингтоне за проникновение на охраняемую территорию арестован мужчина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию из Twitter-аккаунта полиции Конгресса США.

Инцидент произошёл в воскресенье вечером. По имеющимся данным, правоохранители задержали мужчину, проникшего на закрытую территорию, перепрыгнув расположенные по периметру ограждения.

Нарушителем оказался 22-летний житель Виргинии Марк Бочамп. Мотивы его поступка не приводятся. При этом автомобиль мужчины был найден на большом расстоянии от конгресса. Он был припаркован в запрещённом месте на газоне близ мемориала Линкольна в центре Вашингтона.

Ранее стало известно, что палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий присвоение столице Вашингтону статуса штата. За изменение статуса Вашингтона отдали голоса 216 членов палаты, против — 208, при этом мнения разделились в зависимости от принадлежности к партии.