Мужчина арестован за проникновение на закрытую территорию в Вашингтоне

В Вашингтоне за проникновение на охраняемую территорию арестован мужчина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию из Twitter-аккаунта полиции Конгресса США.
Инцидент
Нарушителем оказался 22-летний житель Виргинии Марк Бочамп. Мотивы его поступка не приводятся. При этом автомобиль мужчины был найден на большом расстоянии от конгресса. Он был припаркован в запрещённом месте на газоне близ мемориала Линкольна в центре Вашингтона.
Ранее стало известно, что палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий присвоение столице Вашингтону статуса штата. За изменение статуса Вашингтона