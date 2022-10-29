Муж Нэнси Пелоси получил травмы головы во время нападения злоумышленника CNN: муж Нэнси Пелоси получил травмы головы во время нападения злоумышленника

Фото: Социальные сети

Супруг спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси получил травмы головы в результате нападения. Ему потребовалось хирургическое вмешательство. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на анонимный источник.

Полу Пелоси делали операцию по поводу травм головы, — говорится в сообщении телеканала.

По имеющимся данным, Пол Пелоси был атакован мужчиной, который с молотком в руках ворвался в их дом в Сан-Франциско, штат Калифорния. При этом спикер смогла пообщаться с супругом перед его госпитализацией.

Сама Нэнси Пелоси в момент нападения находилась в Вашингтоне.

По информации СМИ, напавший на Пола Пелоси — 42-летний уроженец Канады Дэвид ДеПейп. Отмечается, что он пропагандировал в социальных сетях конспирологические теории, касающиеся американских выборов, коронавирусной инфекции и конфликта на Украине.