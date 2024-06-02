«МУС прав»: в США одобрили запрос на выдачу ордера на арест Нетаньяху Сенатор США Сандерс одобрил требование МУС выдать ордер на арест Нетаньяху

Фото: Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху

Американский сенатор Берни Сандерс (от штата Вермонт) поддержал запрос прокурора Международного уголовного суда (МУС) на выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В социальной сети X он написал, что политик является военным преступником, причастным к очевидным и вопиющим нарушениям международного права.

Биньямин Нетаньяху — военный преступник. Его не следует приглашать выступать на совместном заседании конгресса. Меня там точно не будет <...>. МУС добивается выдачи ордера на арест Нетяньяху и Яхьи Синвара, лидера ХАМАС. МУС прав. Они оба причастны к очевидным и вопиющим нарушениям международного права, — подчеркнул он.

Сандерс указал, что Израиль имел право защищаться, однако у него «не было и нет права объявлять войну всему народу Палестины». В частности, «блокировать доставку гуманитарной помощи» в сектор Газа, констатировал он.

Ранее советник офиса главы израильского кабмина Дмитрий Гендельман заявил, что запрос главного прокурора Международного уголовного суда в Гааге ордеров на арест Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта наравне с лидерами палестинского движения ХАМАС является «кровавым наветом» на еврейское государство. Он отметил, что таким шагом обвинитель «перешел красную черту».

До этого члены Конгресса США предупредили МУС, что примут ответные меры в случае выдачи ордера на арест израильских чиновников, включая премьера Нетаньяху. По данным Axios, спикер палаты представителей Майк Джонсон назвал сообщения об ордерах на израильских чиновников «позорными» и «беззаконными» и призвал администрацию Белого дома пресечь действия МУС.