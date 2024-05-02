Мур готовится к «прощанию» с Уиллисом: последние новости о состоянии актера

Фото: David Lobel/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская модель и актриса Деми Мур рассказала, что готовится прощаться с бывшим мужем Брюсом Уиллисом на фоне его состояния здоровья. Что об этом известно, последние новости об артисте.

Что известно о состоянии актера

Издание In Touch Weekly со ссылкой на источник сообщает, что Мур тяжело переживает борьбу с деменцией ее бывшего мужа Брюса Уиллиса, с которым она была вместе более 10 лет. По словам инсайдера, голливудская звезда готовится к «эмоциональному прощанию» с экс-супругом.

«Когда ты отпускаешь то, кем он был или кем, по твоему мнению, он должен был быть, тогда ты можешь воспринимать настоящее как оно есть, принять радость и любовь, которые есть», — поделилась Мур тем, как справляется с «ускользанием» Брюса, которого она знала.

Согласно публикации, Мур и Уиллис сохранили связь даже после развода. Она подружилась с новой женой актера Эммой Хеминг и нередко гостила в их доме. По словам собеседника издания, звезде «Привидения» тяжело смотреть на то, как Брюс постепенно перестает узнавать родных.

В марте 45-летняя супруга Уиллиса Эмма Хеминг в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) заявила, что, несмотря на деменцию, он способен получать позитивные эмоции. Так актриса отреагировала на появившуюся в прессе информацию о том, что в жизни 68-летнего «крепкого орешка» Брюса Уиллиса «больше нет радости». Хеминг призвала журналистов не запугивать людей, столкнувшихся с похожей проблемой.

«Я увидела заголовок, посвященный моей семье. В заголовке говорится, что мой муж больше не радуется. Я же могу сказать вам лично, что это далеко от истины. Он наполнен любовью. Нужно, чтобы общество и те, кто пишет эти глупые заголовки, перестали пугать людей. Чтобы, как только им поставят диагноз какого-то нейрокогнитивного заболевания, они сказали: „Вот и все. Все кончено“», — заявила Хеминг.

По словам супруги Уиллиса, в любой ситуации можно найти радость и любовь. Она призвала журналистов «не сводить людей с ума» пугающими историями о больных деменцией.

«В этом много грусти и горя. У вас начинается новая глава жизни. И эта новая глава наполнена взаимопониманием, любовью и радостью», — отметила Хеминг.

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press Брюс Уиллис и Эмма Хеминг Уиллис

Почему Уиллис может не дожить до Нового года

Брюсу Уиллису долго не могли поставить правильный диагноз. Больше года назад его родные забили тревогу: у актера начались серьезные проблемы с коммуникацией. Тогда врачи описали его болезнь как афазию — расстройство, при котором возникают трудности с собственной речью и с пониманием речи других людей. В марте 2022 года Уиллис был вынужден прекратить актерскую деятельность. С тех пор его заболевание прогрессировало.

Только в феврале 2023 года семья объявила о новом точном диагнозе Уиллиса — лобно-височной деменции, или слабоумии. «Конкретный диагноз стал для нас облегчением, потому что он наконец-то прояснил ситуацию с состоянием Брюса», — говорили родные.

В январе 2024-го семья Уиллиса поделилась переживаниями о том, что прошедший Новый год может стать для него последним, писал Telegram-канал Super.ru со ссылкой на инсайдеров. По его данным, состояние актера ухудшается день ото дня: он больше не может читать и практически не говорит. Недавно старшая дочь «крепкого орешка» Скаут опубликовала фото с лежащим на кровати отцом, накрытым белой простыней. По данным канала, родные Уиллиса стараются поддерживать его и проводить с ним время. Периодически они делятся новостями о состоянии здоровья актера в соцсетях.

Что такое лобно-височная деменция?

Согласно данным британской Национальной службы здравоохранения, лобно-височная деменция вызывает изменения в поведении и в речи человека. У больных развивается замедленность или скованность в движениях, происходит ослабление мышц. Со временем симптомы усугубляются.

По данным Ассоциации Альцгеймера, эта болезнь относится к «группе расстройств, вызванных прогрессирующей потерей нервных клеток в лобных долях мозга или в височных долях». Именно эти области мозга связаны с сознанием личности, поведением и языком.

«Если вы посмотрите на мозг больного, то увидите спереди и сбоку больше пространства, чем обычно, — объясняет доктор Трент Рубле, специалист по неврологии в медицинском центре Раунд-Рок святого Дэвида. — Другими словами, вы увидите меньший объем мозга по бокам, где находятся височные доли, и спереди, где находятся лобные доли».

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