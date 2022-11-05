«Мозг разлагается»: в США призвали отправить в отставку Байдена Обозреватель Уидбург назвала Байдена «прогнившим» и призвала к его отставке

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Автор портала American Thinker Андреа Уидбург назвала президента США Джо Байдена «прогнившим, коррумпированным и недееспособным» и призвала к его отставке. Она заявила, что хозяин Белого дома, говоря в микрофон, лжет, выдумает факты из собственной жизни и несет чушь.

В последние пару дней мы увидели, что мозг Байдена разлагается, в то время как его тело продолжает жить. Говоря в микрофон в режиме реального времени, он лжет, выдумывает факты из «собственной жизни» и несет непонятную чушь, — считает журналист.

Уидбург уверена, что при таком раскладе надежды демократов на сохранение контроля над палатой тщетны. И предвыборные выступления Байдена только усугубляют положение его партии.

Я говорю это лишь потому, что прогнивший, недееспособный, коррумпированный до мозга костей Байден прямо сейчас глядит на нас с экранов и якобы возглавляет нашу нацию, — резюмировала обозреватель.

Ранее сообщалось, что американцев напугало и вызвало беспокойство за судьбу страны фото президента США Джо Байдена, сделанное во время его недавнего выступления во Флориде. На снимке видна рука американского лидера, на тыльной стороне ладони хорошо заметны небольшие повреждения, напоминающие следы от медицинских игл.