Мост через Ниагарский водопад закрыли из-за взрыва Мост через Ниагарский водопад на границе США и Канады закрыли после взрыва

Фото: Aaron Lynett/Keystone Press Agency|Global Look Press

Автомобильный мост через Ниагарский водопад на границе США и Канады закрыли из-за произошедшего взрыва, сообщает местный филиал телекомпании ABC. По его данным, на месте происшествия наблюдается задымление, имеются повреждения в районе пограничного пункта. Уточняется, что взрыв прогремел на американской части моста.

Радужный мост на Ниагарском водопаде закрыт в обеих направлениях в связи с инцидентом, связанным с транспортным средством, направлявшимся в США. <...> Произошел какого-то рода взрыв. На месте работает значительное количество сотрудников правоохранительных органов, — говорится в сообщении.

О случившемся проинформировали губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хокул. На своей странице в социальной сети Twitter (X) она сообщила, что власти внимательно следят за ситуацией, на месте находятся представители государственных органов, они готовы оказать помощь.

В мэрии Ниагарского водопада сообщили, что инцидент произошел с автомобилем Mercedes, который направлялся в Нью-Йорк. По имеющимся данным, в машине находился по меньшей мере один человек. Авто остановили до того, как оно взорвалось.

Ранее в деревне Кутьино около подмосковного Подольска обрушился мост через реку Пахру. В момент происшествия по нему проезжала машина, которая рухнула вниз вместе с пролетом. За рулем автомобиля была 60-летняя Алла Николенко, она с травмами доставлена в Подольскую клиническую больницу.