Мощный взрыв поднял на воздух химический завод в Техасе

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мощный взрыв произошел на химическом заводе в американском городе Шепард, штат Техас, сообщает USA Today. Один сотрудник госпитализирован с ожогами. Причины произошедшего выясняются.

Власти эвакуировали учеников частной школы, расположенной рядом с заводом. Всем местным жителям в радиусе 5 миль (чуть более 8 км) велели укрыться в своих домах и не приближаться к предприятию. NEWS.RU опубликовал видео с места событий. На кадрах видно, как из разрушенного здания валит черный дым.

Ранее тринадцать человек пострадали при взрыве на металлургическом заводе в провинции Хатай на юге Турции. Как отмечается, двое рабочих находятся в тяжелом состоянии. Причины произошедшего пока неизвестны, по факту случившегося прокуратура начала расследование.

Накануне взрыв произошел в порту Дериндже на западе Турции, на берегу Мраморного моря. Повреждения получили 13 из 16 элеваторов, пострадали 13 человек, причем одного из пострадавших вытащили из-под обломков. Предполагают, что взрыв произошел из-за детонации зерновой пыли. Однако, по версии мэра города Зеки Айгюна, к инциденту привела халатность в вопросах обеспечения безопасности. Момент взрыва попал на видео, судя по кадрам, это произошло у крупных резервуаров.