Мощное землетрясение произошло на Аляске

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Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали в штате Аляска в Соединённых Штатах, сообщили в Геологической службе страны.

По данным ведомства, эпицентром подземных толчков стала точка, которая находится на расстоянии 234,3 км к юго-западу от города Адак. Очаг залегал на глубине в 17,1 км.

В настоящий момент информации о разрушениях и пострадавших в результате инцидента нет, передаёт ТАСС.

Алак находится на одноимённом острове, входящем в группу Алеутских островов. Это самый южный город США, в нём проживают 326 человек.

29 декабря в Хорватии произошло сильнейшее за год землетрясение. Толчки магнитудой 6,3 произошли недалеко от столицы страны — Загреба. Эпицентр находился в районе города Петриня в центральной части страны. В близком к эпицентру городу Сисак также зафиксированы серьёзные разрушения. Различные травмы получили около 30 человек, жертвами стали семеро. Повторные толчки магнитудой до 4,6 произошли утром 30 декабря. Власти страны объявили 2 января днём траура по погибшим. Планируется открыть государственный счёт для перечисления помощи пострадавшим.

Как передавал NEWS.ru, после землетрясения в Хорватии власти Словении приняли решение приостановить работу единственной на территории бывшей Югославии атомной станции «Кршко».