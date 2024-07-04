Морской лев выпрыгнул из моря и напал на отдыхающих В Сан-Диего морской лев выпрыгнул из моря и напал на отдыхающих

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В американском городе Сан-Диего крупный морской лев выпрыгнул из моря и напал на отдыхающих, сообщает издание New York Post. Отмечается, что таким образом животное отпугивало посетителей пляжа, которые слишком близко подошли к детенышам.

Сначала лев пытался предупредить людей голосом, а когда его проигнорировали, выскочил из воды и двинулся в сторону отдыхающих. Несколько человек убежали, другие спокойно отошли, унося свои вещи. Некоторые встали на безопасном расстоянии и начали снимать происходящее. Морской лев остановился совсем рядом с людьми, после чего отступил.

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