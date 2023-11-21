Морпехи США устроили массовое побоище с гражданскими в центре Техаса Полицейским пришлось разнимать драку между морпехами США и гражданскими в Техасе

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Группа морских пехотинцев подралась с гражданскими лицами в штате Техас, передает New York Post. Драка началась вечером 19 ноября после того, как девушка выхватила телефон у служащего и выбросила его в сторону во время словесной перепалки.

Инцидент произошел в развлекательном районе Остин, в котором регулярно возникают проблемы с безопасностью из-за большого потока туристов. На Шестой улице расположено множество баров и ночных клубов. По данным издания, первым удар нанес гражданский, после чего остальные тоже решили пустить в ход кулаки.

Что именно привело к беспорядку в беспокойном районе на этот раз, неизвестно. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Департамента общественной безопасности и полиции, которые разняли нарушителей порядка.

Ранее в штате Техас 23 человека получили ранения различной степени тяжести после того, как автомобиль въехал в ресторан быстрого питания Denny’s. Автомобиль полностью заехал в помещение общепита, что привело к многочисленным разрушениям. Тогда правоохранители не смогли сказать, были ли у водителя преступные мотивы или нет. Сам виновник ДТП не пострадал. Получивших травмы посетителей заведения доставили в ближайшие больницы.