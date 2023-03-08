Морпех США рассказал об ответе Путина на «попытку развала России» Экс-разведчик ВС США Риттер: Путин резко ответил на попытку Запада развалить Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что президент России Владимир Путин не позволил развалить страну западным политикам, которые пытались в 1990-е годы привести к власти в Москве плутократов. Эти слова прозвучали в интервью бывшего военного YouTube-каналу The Dive with Jackson Hinkle. Риттер отметил, что после распада СССР Вашингтон пытался «добить» новое государство экономическим и политическим путем, навязав ему олигархат.

Путин — это тот парень, который пришел и сказал: «С нас хватит, Россия поднимется на ноги». Он очень любит свою родину, гордится победой в Великой Отечественной войне, но также и хочет создать новую Россию, в которой будут устранены все недостатки, существовавшие в Советском Союзе, — поделился своим видением персоны главы РФ Риттер.

Также морпех заявил, что Путина запомнят как «одного из величайших правителей в истории страны».

Ранее Скотт Риттер заявил, что украинская армия будет полностью уничтожена к октябрю 2023 года. По его мнению, ВСУ едва ли смогут выстоять до конца лета, поскольку истощат боеприпасы к середине лета, а в артиллерийской войне, если лишились снарядов, «вы все умрете», отметил Риттер.

Он также ранее указал на то, что Украина напрасно надеется на помощь Вашингтона в вопросе захвата Крыма. По его мнению, американские власти ограничатся лишь поддерживающей риторикой.