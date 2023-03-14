Рейтинговое агентство Moody's понизило со среднего до негативного прогноз по банковской системе США после объявления крупнейшими американскими банками Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank о банкротстве, сообщил 14 марта телеканал CNBC. Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что американские власти не будут спасать обанкротившийся Silicon Valley Bank.

Прогноз по банковской системе США изменен со стабильного на негативный, чтобы отразить стремительное ухудшение в операционной среде после изъятия депозитов в Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate Bank и Signature Bank (SNY) и краха SVB и SNY, — цитирует телеканал заявление Moody's.