Расположенный в центре столицы США Монумент Джорджа Вашингтона торжественно открыли после завершения ремонта. В церемонии открытия приняла участие первая леди Америки Мелания Трамп.
Ученики одной из школ Вашингтона перерезали ленточку в цветах американского флага вместе с первой леди. После этого монумент стал доступен для посетителей.
Билеты, необходимые для подъёма на вершину обелиска, бесплатны, однако их число ограничено. Как рассказали
Монумент Джорджа Вашингтона, представляющий собой обелиск высотой 169 м, является самым высоким сооружением в городе Вашингтоне. На момент создания в 1884 году он являлся самым высоким строением в мире.
После ряда происшествий с лифтами, в 2016 году монумент закрыли на ремонт. До этого момента памятник ежегодно посещали около 600 тысяч человек. Реконструкция обошлась городским властям в $11 млн.
Как сообщал News.ru, памятник советскому маршалу Ивану Коневу в чешской столице Праге решили перенести в музей после нескольких актов вандализма.