https://static.news.ru/photo/3155ff28-dba3-11e9-a01b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Расположенный в центре столицы США Монумент Джорджа Вашингтона торжественно открыли после завершения ремонта. В церемонии открытия приняла участие первая леди Америки Мелания Трамп.

Ученики одной из школ Вашингтона перерезали ленточку в цветах американского флага вместе с первой леди. После этого монумент стал доступен для посетителей.

Билеты, необходимые для подъёма на вершину обелиска, бесплатны, однако их число ограничено. Как рассказали ТАСС в Национальной парковой службе США, которая заведует монументом, все билеты были разобраны сразу после церемонии открытия. Очередь за ними занимали с ночи.

Монумент Джорджа Вашингтона, представляющий собой обелиск высотой 169 м, является самым высоким сооружением в городе Вашингтоне. На момент создания в 1884 году он являлся самым высоким строением в мире.

После ряда происшествий с лифтами, в 2016 году монумент закрыли на ремонт. До этого момента памятник ежегодно посещали около 600 тысяч человек. Реконструкция обошлась городским властям в $11 млн.

Как сообщал News.ru, памятник советскому маршалу Ивану Коневу в чешской столице Праге решили перенести в музей после нескольких актов вандализма.