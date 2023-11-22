Момент взрыва на мосту у Ниагарского водопада попал на камеры

Фото: Aaron Lynett/Keystone Press Agency|Global Look Press

Момент взрыва на мосту через Ниагарский водопад на границе США и Канады попал на камеры видеонаблюдения. Кадры опубликованы в Telegram-канале «СОЛОВЬЕВ».

На первых секундах видео камера содрогается, после чего справа можно наблюдать мощный выброс пламени. При этом в кадре не видно людей или движущихся объектов.

Вечером 22 ноября стало известно, что на мосту через Ниагарский водопад прогремел взрыв. По имеющимся данным, взорвался автомобиль, ехавший со стороны США в Канаду. В результате погибли два человека, находившиеся в машине, также пострадал пограничник.

Расследованием инцидента занимается ФБР, специалисты расценивают произошедшее как попытку террористической атаки. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул сообщила, что власти внимательно следят за ситуацией, на месте находятся представители государственных органов, они готовы оказать помощь.

Ранее было опубликовано видео взрыва на турецком заводе, где пострадали 13 человек. Инцидент произошел в турецком порту Дериндже. Повреждения получили 13 из 16 элеваторов. Одного из пострадавших извлекли из-под обломков. Взрыв произошел из-за детонации зерновой пыли. Однако, по версии мэра города Зеки Айгюна, к инциденту привела халатность в вопросах обеспечения безопасности.