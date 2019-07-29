https://static.news.ru/photo/da89026e-b1ca-11e9-967a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Neal Waters/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Очевидцы опубликовали видео момента стрельбы на ежегодном Фестивале чеснока в городе Гилрой, Калифорния. По последним данным, в результате инцидента погибли не менее четырёх человек, более 15 получили ранения.

На кадрах видно, что люди, услышав выстрелы, начали разбегаться в панике. Ролик появился в Instagram телеканала ABC News.

Ранее News.ru писал, что по меньшей мере 60 человек пострадали в результате стрельбы на традиционном Фестивале чеснока в городе Гилрой в Калифорнии. По словам очевидцев, стрельбу открыл мужчина, которому на вид около 20 лет.