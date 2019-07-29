Очевидцы опубликовали видео момента стрельбы на ежегодном Фестивале чеснока в городе Гилрой, Калифорния. По последним данным, в результате инцидента погибли не менее четырёх человек, более 15 получили ранения.
На кадрах видно, что люди, услышав выстрелы, начали разбегаться в панике. Ролик появился в Instagram телеканала ABC News.
Ранее News.ru писал, что по меньшей мере 60 человек пострадали в результате стрельбы на традиционном Фестивале чеснока в городе Гилрой в Калифорнии. По словам очевидцев, стрельбу открыл мужчина, которому на вид около 20 лет.