Момент обрушения жилой многоэтажки в Нью-Йорке попал на видео

Фото: Chris Melzer/dpa/Global Look Press

Момент обрушения жилого шестиэтажного дома в Нью-Йорке попал на видео. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом Mash, видно, что угол здания неожиданно рухнул прямо на проезжую часть, распугав прохожих.

От удара улицу заволокло клубами пыли. Металлические конструкции, протянутые над тротуаром, смялись.

Ранее жилая многоэтажка частично обрушилась в районе Бронкс в Нью-Йорке. Угол здания обвалился от крыши и до самого низа, из-за чего стены квартир оказались снесены, а сами помещения — открыты взглядам прохожих. Сейчас на месте работают срочные службы. О жертвах не сообщалось. Очевидцы опубликовали видео с места событий, на котором видны последствия обрушения.

Недавно трехэтажный дом рухнул в Сочи из-за непогоды. Обрушение произошло в микрорайоне Лоо, под зданием подмыло землю. Все жители эвакуировались заранее, никто не пострадал. На опубликованных кадрах видно, как здание покрылось сетью трещин и начало осыпаться на землю, а затем смялось, будто бумажное.

До этого Следственный комитет России установил предварительную причину обрушения многоквартирного дома в Астрахани. По версии следствия, трещина в доме появилась после того, как один из жильцов во время ремонта снес несущие стены. Это привело к тому, что конструкция не выдержала нагрузки и обрушилась. В результате обрушения погиб один человек — 84-летняя женщина, которая не смогла покинуть здание вместе с остальными жильцами.