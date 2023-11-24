Молодые американцы разочаровались в Байдене из-за его решения по Газе WP: Байден проиграет выборы, потому что не выступил за прекращение огня в Газе

Фото: Shawn Thew - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Популярность президента США Джо Байдена среди молодых избирателей стремительно падает из-за его неготовности выступить за прекращение огня в секторе Газа, сообщает The Washington Post. Как подчеркивает издание, все больше американцев склоняются к тому, чтобы проголосовать за другого кандидата или же не голосовать вообще.

Газета отмечает, что сокращение поддержки среди молодежи «осложнит попытку переизбраться» на посту президента, поскольку «большинство молодых людей не одобряют действия Байдена» в свете происходящего. Как уточняется, речь идет о том, что американский лидер не выступил однозначно за полное и незамедлительное прекращение огня в Газе.

Ранее СМИ сообщали, что поддержка Израиля может привести к поражению президента США Джо Байдена на предстоящих выборах и стоить ему дальнейшей политической карьеры. По мнению обозревателей, американскому лидеру не следует делать заведомо проигрышную ставку на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, дни которого на посту главы правительства сочтены.

Американский бизнесмен Вивек Рамасвами и вовсе уверен, что планы действующего президента баллотироваться на пост главы государства в 2024 году являются фарсом. По словам Рамасвами, политика наставляет управленческий класс, который считает его когнитивные нарушения преимуществом.