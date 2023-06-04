Молодая женщина погибла в результате стрельбы в Чикаго ABC7: один человек погиб, шесть пострадали в результате стрельбы в Чикаго

Фото: Vincent Johnson/XinHua/Global Look Press

Один человек погиб, еще шестеро пострадали в результате стрельбы, которая произошла в американском городе Чикаго, штат Иллинойс. Об этом сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на данные полиции. Инцидент был зафиксирован в воскресенье, 4 июня, во время сходки местных жителей по случаю годовщины гибели человека.

Двадцатипятилетняя женщина была убита и еще шесть человек ранены в результате стрельбы в районе Остин в воскресенье утром, — говорится в сообщении.

Уточняется, что несколько неизвестных открыли стрельбу во время мероприятия, посвященного четырехлетию со дня гибели местного жителя в результате ДТП. В настоящий момент полиция ведет расследование случившегося.

Ранее сообщалось, что девять человек пострадали в результате стрельбы, которая произошла в городе Холливуд в американском штате Флорида. Среди пострадавших есть несовершеннолетние. Известно, что инцидент начался со ссоры между двумя группами лиц.

Также сообщалось, что по меньшей мере семь человек погибли в результате двух инцидентов со стрельбой в американском городе Халф-Мун-Бэй, штат Калифорния. Полиция задержала подозреваемого. По данным СМИ, жертвами массового убийства стали китайские работники местной фермы.