«Мои Шоколадка и Крошка»: помилованных индеек Байдена не отправят в печь Откуда взялась традиция отпускать птиц на День благодарения и кто из президентов США был первым

Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден отпустил индейку с миром

Индейки Шоколадка и Крошка из штата Северная Каролина стали счастливчиками, которых президент США Джо Байден помиловал в этом году по случаю Дня благодарения. Свои имена птички получили в честь любимого мороженого американского лидера с шоколадной крошкой. По словам Байдена, «бог явно любит» эту пернатую парочку — ведь из девяти с половиной миллионов американских индеек выбор пал именно на них. О приключениях Шоколадки и Крошки в Вашингтоне и о том, откуда взялась традиция миловать индюшек а Америке, — в материале NEWS.ru.

Хорошая индейка — теплая индейка!

Несмотря на холодную, хотя и солнечную погоду, на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне собралась толпа желающих увидеть помилование везучих индюшек воочию. Среди них — трехлетний внук президента Бо, которого привел его отец Хантер Байден. Перед началом церемонии американский военный оркестр поднял всем настроение, сыграв песню группы Lynyrd Skynyrd «Free Bird» («Свободная птица»). С балкона за происходящим наблюдала и громко лаяла немецкая овчарка американского лидера по кличке Коммандер.

Байден предстал перед публикой в своих фирменных солнцезащитных очках. Он пообещал быть немногословным — на то есть весомый аргумент.

Фото: Oliver Contreras - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Трехлетний Бо, внук американского президента, познакомился с помилованными индейками

Об этой замечательной традиции можно говорить много, но я буду краток. Никто же не любит остывшую индейку, — с ходу пошутил хозяин Белого дома.

Вообще Джо Байден находился в весьма приподнятом настроении и даже попытался хоть немного разговорить помилованных, поднеся индюшкам микрофон. Но те не удостоили президента ответом. А интернет-пользователи потом и вовсе затроллили Байдена, не оценив его чувства юмора. Мол, после такого позора индейки вообще «предпочли бы умереть». Но те умирать не собирались — напротив, они обрели вечную свободу, для них сбылась американская мечта.

А теперь, на основании их характера и стремления быть полезными членами общества, я помилую Шоколадку и Крошку, — торжественно произнес Байден сакраментальные слова. — Бог любит вас! Девять с половиной миллионов индеек — подумать только! Это как население некоторых стран, где я побывал.

Как Шоколадка и Крошка свет повидали

Журналистам удалось разузнать кое-что о биографиях Шоколадки и Крошки. Они вылупились в июле и росли на ранчо недалеко от городка Шарлотт в штате Северная Каролина. У каждой из птичек — свой характер. Шоколадка любит греться на солнышке на берегу озера, а Крошка без ума от шумных компаний во время баскетбола и барбекю.

Вряд ли они думали, что им выпадет удача отправиться в путешествие в Вашингтон — за 600 километров от ранчо. Однако птичек отобрал и подарил Байдену председатель Национальной федерации индейки Ронни Паркер.

Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency/Global Look Press Индюшкам Шоколадке и Крошке крупно повезло

Ночь перед церемонией белоснежные птицы весом более 20 кило провели в столичном фешенебельном отеле. Теперь они не отправятся в печь. Как и было обещано, Шоколадку и Крошку вернули в родную Северную Каролину. Как сообщает National Public Radio, они мирно проведут остаток дней в сельскохозяйственном колледже местного университета.

Без красных волн

Хотя во время церемонии царила расслабленная и веселая атмосфера, Байден не упустил случая поговорить о политике и похвалить самого себя. В своей речи он пошутил, что мог бы дать индейкам другие говорящие имена — Чипы и Наука (Chips and Science). Это намек на закон, который продвигал американский глава и успешно подписал в августе этого года. Он предусматривает выделение $280 млрд долларов на исследования и производство компьютерных чипов в Соединенных Штатах.

Попутно Байден высмеял итоги промежуточных выборов в конгресс, прошедших 8 ноября. В политической терминологии США крупные успехи на выборах называют «волнами». «Красной волной» именуют победы республиканцев, «синей волной» — демократов. Республиканцы на нынешних промежуточных выборах не смогли поднять «красную волну», вопреки всеобщим ожиданиям. Президент-демократ довольно заявил, что не стоит ожидать «красных волн» и в будущем.

Голоса уже есть. Они были подсчитаны и проверены. Вброса бюллетеней нет. Там нет никаких «птичьих игр». Единственная «красная волна» поднимется в нынешнем сезоне лишь в том случае, если моя немецкая овчарка Коммандер перевернет [за ужином в День благодарения] клюквенный соус на нашем столе, — заявил Байден.

Пользуясь случаем, он вновь призвал граждан вакцинироваться от COVID-19. Байден припомнил события двухлетней давности, когда пандемия была в самом разгаре и люди даже подумать не могли о каких-то праздниках.

В трудные времена очень важно собраться вместе и поблагодарить Бога за то, что у нас есть. Нет ничего, что бы мы не смогли совершить как нация, если мы будем едины. Едины! — подчеркнул Байден.

Откуда взялась традиция?

День благодарения в США отмечают в четвертый четверг ноября (в этом году — 24 числа). В этот день американцы по традиции собираются за семейным столом. Главное блюдо дня и основной символ праздника — фаршированная индейка с клюквенным сиропом. Исторически эту птицу считают «исконно американской». Однако первые поселенцы прозвали ее поначалу «турецкой курицей» (turkey).

Фото: shutterstock День благодарения — один из главных семейных праздников в США

Традиция миловать индюков берет начало в 1947 году, когда Национальная федерация индейки и Национальный совет птицезаводчиков США подарили индейку президенту Гарри Трумэну. Хотя в 2003 году президентская библиотека Трумэна заявила, что документального подтверждения этому факту нет, все-таки принято считать, что традиция преподносить в дар главе государства птицу существует уже 75 лет. Но вот история умалчивает о том, съел ли Трумэн индюшку или отпустил на волю.

Зато точно известно, что Джон Кеннеди стал первым президентом США, который в 1963 году отказался от подарка и сжалился над птицей по случаю Дня благодарения. А Джордж Буш — старший официально назвал ритуал «помилованием». С 1989 года традиция существует в таком виде.

Индюшки — хромые утки

Трудно сказать, сколько будут наслаждаться свободой Крошка и Шоколадка. Как отмечает газета Politico, редкая индюшка доживает до следующего Дня благодарения.

Связано это с тем, что домашних индеек выращивают специально для употребления в пищу. Они быстро растут и по размерам обгоняют своих диких сородичей, из-за чего склонны болеть. Чаще всего срок их жизни не превышает одного года. Зато дикие индейки живут от трех до пяти лет.

По подсчетам Министерства сельского хозяйства США, на этот День благодарения американцы съедят около 40 млн индеек.