«Мое сердце разбито»: актер Дуэйн Джонсон высказался о пожарах на Гавайях Daily Mirror: Дуэйн Джонсон назвал пожары на острове Мауи душераздирающими

Фото: Dyd Fotografos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский рестлер и актер Дуэйн Джонсон

Американский рестлер и актер Дуэйн Джонсон назвал бушующие на гавайском острове Мауи пожары разрушительными и катастрофичными, пишет Daily Mirror. Джонсон описал текущую ситуацию как душераздирающую и призвал поклонников молиться за местных жителей, которые остались без жилья и работы, сообщает издание.

Все вы по всему миру видели разрушительные пожары, которые обрушилось на наши Гавайские острова, наш остров Мауи. У меня совершенно разбито сердце из-за этого, и я знаю, что у всех вас тоже. Все, что я видел, все это душераздирающе. Спасибо вам, ребята, за всю вашу любовь и вашу поддержку, ваш свет, ваши молитвы, — сказал Джонсон.

Актер добавил, что сам принимает участие в восстановлении острова и поделился контактами для перевода денег пострадавшим гавайцам.

Я общаюсь с организациями на местах, у людей здесь много потребностей. Мы работаем вместе, и я буду продолжать помогать пострадавшим. Мы все убиты горем, но наша вера сильна. Сотрудники служб экстренного реагирования, медицинские бригады, отели, местные предприятия, вы все — наши местные герои, мы любим и ценим вас! — подчеркнул Джонсон.

Ранее сообщалось, что лесные пожары, вызванные засухой и ураганным ветром, бушуют на Гавайях с 8 августа. В наибольшей степени пострадал город Лахайна, расположенный на острове Мауи. Мэр одноименного округа Ричард Биссен заявил, что историческая часть прошлогодней столицы королевства сожжена дотла.

Согласно последним данным, жертвами пожаров стали 93 человека. Более 14 тысяч были эвакуированы. Администрация Лахайны занимается поиском жилья для пострадавших. Власти открыли несколько пунктов временного размещения в военном музее, общественном центре, Королевском соборе Мауи и в местной христианской церкви.

Также стало известно, что восстановление инфраструктуры, уничтоженной в результате сильных пожаров на территории гавайского округа Мауи, обойдется в $5,52 млрд. Расчеты основаны на данных Федерального управления по чрезвычайным ситуациям США. Окружные власти также опубликовали статистику разрушений, согласно которой пожарами были повреждены или полностью уничтожены 2170 строений, причем 86% из них — это жилые дома.

Президент США Джо Байден распорядился подключить к борьбе с пожарами все структуры федерального подчинения на Гавайях, в том числе военных. Местным властям помогают бойцы нацгвардии и военные вертолеты.