Модель попросила Байдена отписаться от неё в Twitter и выругалась

https://static.news.ru/photo/7ceca9f6-76ce-11eb-9ad4-96000091f725_660.jpg Крисси Тейген Фото: chrissyteigen/instagram.com

Американская модель Крисси Тейген попросила президента страны отписаться от неё в соцсети Twitter. Когда политик выполнил её просьбу, она выругалась от радости.

Девушка рассказала, что четыре года была заблокирована аккаунтом главы государства, когда эту должность занимал Дональд Трамп. Когда страница перешла к Байдену, она обратилась к аккаунту с просьбой разблокировать её.

Она обрадовалась, получив доступ к твитам нового президента. Однако позже она попросила Байдена отписаться от неё.

Дело не в тебе, дело во мне, — сказала она.

Когда страница президента страны перестала читать её, она обрадовалась и матом высказала свои эмоции.

***, ***, ***, я свободна! — обрадовалась она.

Она поделилась, что факт подписки страницы президента на её страницу ограничивал её в выражениях, передаёт TMZ.

Ранее журналисты американского телеканала Newsmax, который связывают с бывшим президентом Дональдом Трампом, развернули целую дискуссию о собаке нынешнего лидера США Джо Байдена. По мнению экспертов, овчарка Чемп выглядит, «как со свалки», и нуждается в «ванне и расчёске».

Сравнивая внешность Чемпа с собакой Джорджа Буша Милли, он заявил, что собака Байдена — «как со свалки». Эксперты из Белого дома, приглашённые в студию, тоже подтвердили, что собака выглядит «очень грязной и растрёпанной» и вообще не похожа на президентскую, писал NEWS.ru.