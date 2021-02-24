Модель попросила Байдена отписаться от неё в Twitter и выругалась

Американская модель Крисси Тейген попросила президента страны отписаться от неё в соцсети Twitter. Когда политик выполнил её просьбу, она выругалась от радости.
Девушка рассказала, что четыре года была заблокирована аккаунтом главы государства, когда эту должность занимал Дональд Трамп. Когда страница перешла к Байдену, она обратилась к аккаунту с просьбой разблокировать её.
Она обрадовалась, получив доступ к твитам нового президента. Однако позже она попросила Байдена отписаться от неё.
Дело не в тебе, дело во мне, — сказала она.
Когда страница президента страны перестала читать её, она обрадовалась и матом высказала свои эмоции.
***, ***, ***, я свободна! — обрадовалась она.
Она поделилась, что факт подписки страницы президента на её страницу ограничивал её в выражениях,
Ранее журналисты американского телеканала Newsmax, который связывают с бывшим президентом Дональдом Трампом, развернули целую дискуссию о собаке нынешнего лидера США Джо Байдена. По мнению экспертов, овчарка Чемп выглядит, «как со свалки», и нуждается в «ванне и расчёске».
Сравнивая внешность Чемпа с собакой Джорджа Буша Милли, он заявил, что собака Байдена — «как со свалки». Эксперты из Белого дома, приглашённые в студию, тоже подтвердили, что собака выглядит «очень грязной и растрёпанной» и вообще не похожа на президентскую, писал NEWS.ru.