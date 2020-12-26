Модель отпугнула грабителя в Нью-Йорке русской руганью

https://static.news.ru/photo/bd1cdfa2-480a-11eb-85af-fa163e074e61_660.jpg Анна Лесун Фото: anyalesun/instagram.com

С проживающей в Нью-Йорке моделью, получившей приз «Мисс Екатеринбург — 2012», Аллой Лесун в субботу, 26 декабря, произошло неприятное событие. Она подверглась нападению со стороны мужчины, однако спастись от него девушке удалось при помощи ругани на родном языке.

Она рассказала об инциденте в сторис на своей официальной странице в социальной сети. По словам Лесун, субботним утром она гуляла с собакой по западному Бродвею, и вот в один момент к девушке подошёл хорошо одетый мужчина. Он хотел занять у неё денег. Модель отказала незнакомцу. После этого мужчина начал угрожать (и не только Анне, но и её собаке), а затем ударил россиянку кулаком. В ответ на это пострадавшая толкнула преступника и принялась громко ругаться на русском языке. Такое поведение испугало злоумышленника, он оскорбительно высказался в отношении Лесун и ушёл.

По словам девушки, в процессе конфликта она боялась, скорее, не за себя, а за своего бульдога по кличке Миша. Инцидент привёл к тому, что Анна решила пойти на занятия по самообороне.

За всю мою жизнь мужчины никогда не трогали меня. И для меня нонсенс, что мужчина, который должен защищать тебя, пытается напасть на тебя и навредить. Я олдскульна, в моём мире мужчины не просят у женщин денег и не пытаются их ударить, — заявила модель в Instagram.

Как ранее передавал NEWS.ru, во время съёмок клипа на песню «Обезоружил» запевшая модель и бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина Анна Калашникова столкнулась с агрессией со стороны 75-летней экс-помощницы покойного столичного градоначальника Юрия Лужкова Аллы Пеняевой.

Пенсионерка, как утверждает Шаляпин, была его первой любовью, и Калашникова, которая тоже встречалась с музыкантом, решила позвать её сниматься ролике на свою новую песню.