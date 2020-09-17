Модель Эми Дорис обвинила Трампа в домогательствах

https://static.news.ru/photo/d93cbf7a-f8e8-11ea-b517-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Global Look Press

Бывшая модель и актриса Эми Дорис обвинила американского президента Дональда Трампа в сексуальных домогательствах в 1997 году.

Она рассказала, что будущий лидер США приставал к ней в VIP-ложе на Открытом чемпионате по теннису в Нью-Йорке 5 сентября 1997 года, пишет РИА Новости.

Я не могла заставить его отпустить меня. Я всегда описывала это, как будто... казалось, что меня обнимал осьминог. Я знаю, что ещё несколько человек говорили подобное, — заявила актриса.

В 1997 году Трампу был 51 год, а модели 24. Дорис подкрепила рассказ билетами на теннисный турнир, а также совместными фотографиями с Трампом, её слова подтвердили несколько человек.

Ранее Трамп уже сталкивался с обвинениями в домогательствах. Однако из более 20 обвинений не дошло до суда.

Ранее NEWS.ru писал, что Трамп, по сообщениям СМИ, признался в планах по устранению президента Сирии Башара Асада в 2018 году.