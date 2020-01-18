https://static.news.ru/photo/60d8328a-3a0c-11ea-ae8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Пристрастие общаться в Интернете спасло жизнь похищенной девочке-подростку из американского штата Калифорния. Она смогла тайком от злоумышленника запустить на смартфоне приложение-мессенджер Snapchat и выйти на связь с друзьями.

Незадолго до этого мужчина накачал 14-летнюю девочку наркотиками и вместе с приятелями увёз её в мотель, где изнасиловал. После того как девочка связалась с друзьями, те с помощью приложения определили её местоположение и обратились в полицию. Вскоре похититель был арестован, сообщает CNN.

Мужчине предъявлено обвинение в похищении человека с целью изнасилования, незаконном лишении свободы, непристойных действиях с несовершеннолетним и целом ряде других преступлений. Его сообщники тоже под арестом.

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