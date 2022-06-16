МО: США разрабатывали вирус, переносчиком которого должны были стать комары

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Минобороны России обнародовало данные об американском проекте P-268. В рамках него ученые США изучали, какими вирусами можно заразить комаров Aedes, способных переносить лихорадку денге, вирус Зика и желтую лихорадку, пишут «Известия». Уточняется, что более 30% ученых, задействованных в программах США по изучению вирусов, имеют опыт в создании оружия массового поражения (ОМП).

Главная цель исследования — использовать вирус комаров в стратегиях по контролю и противодействию болезням, происходящим от кровососущих насекомых, — сказано в документах США, обнародованных российским военным ведомством.

Также в Минобороны заявили, что с 2015 года на территории Донецкой и Луганской областей были зафиксированы случаи массового заражения среди военнослужащих и мирных жителей. Так, в 2016 году в республиках в 9,5 раза увеличилась заболеваемость туляремией (инфекция, которая поражает кожу, оболочки глаз и легкие). Спустя год на территории 12 украинских областей зафиксировали множественные вспышки гепатита А. По данным Минобороны, всего в результате вспышек заразились более 10 тысяч человек.

В течение последних 20 лет США оказывали поддержку в развитии 46 биологических объектов на Украине в рамках мирных проектов медицинской и сельскохозяйственной направленности, сообщается на сайте Пентагона. Различные сведения об обоюдном сотрудничестве между двумя странами были опубликованы после того, как российские власти начали обвинять США в военно-биологической деятельности на территории Украины.