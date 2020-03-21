Министр финансов США Стивен Мнучин не смог ответить на вопрос о том, началась ли рецессия в американской экономике из-за пандемии COVID-19.
Это технический, не релевантный вопрос, — заявил министр Мнучин в интервью Fox Business.
По его словам, власти ожидают, что к концу года экономика резко восстановится.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что США быстро справятся с пандемией коронавируса. Американский лидер отметил, что Соединённые Штаты справятся с проблемой быстрее, чем кто-либо думает.
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