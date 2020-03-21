https://static.news.ru/photo/253ac114-6c4f-11ea-a182-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard B. Levine via www.imago-/www.imago-images.de/Global Look Press

Министр финансов США Стивен Мнучин не смог ответить на вопрос о том, началась ли рецессия в американской экономике из-за пандемии COVID-19.

Это технический, не релевантный вопрос, — заявил министр Мнучин в интервью Fox Business.

По его словам, власти ожидают, что к концу года экономика резко восстановится.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что США быстро справятся с пандемией коронавируса. Американский лидер отметил, что Соединённые Штаты справятся с проблемой быстрее, чем кто-либо думает.