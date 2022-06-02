«Множество» людей пострадали при стрельбе в американском штате Оклахома При стрельбе в медицинском центре американского города Талса пострадали «множество» людей

Фото: Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Множество» людей пострадали при стрельбе в американском городе Талса (штат Оклахома). Неизвестный начал стрелять в здании городского медицинского центра, сообщает телеканал NewsOn6.

Множество людей пострадали... при стрельбе во врачебном офисе в Талсе, — процитировал телеканал представителя полиции.

По предварительным данным полиции, стрелок погиб.

Я не знаю, мы ли его застрелили или он застрелился сам, — пояснил силовик.

При этом агентство AP заявило, что стрельба закончилась несколькими жертвами.

Ранее стало известно, что в результате стрельбы в начальной школе в американском штате Техас погибли 18 детей и трое взрослых. Их застрелил 18-летний местный житель. Полиция ликвидировала стрелка. Также 25 мая СМИ сообщили , что перед налётом на школу преступник убил свою бабушку.