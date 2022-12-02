«Многие не могут и это»: фото Байдена и Макрона с мороженым высмеяли в Сети Американцы раскритиковали фото Байдена и Макрона с мороженым на фоне кризиса в стране

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Эммануэль Макрон и Джо Байден

Фотография президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона за столом с мороженым стала предметом насмешек пользователей Twitter. На снимке главы государств со своими супругами сидят за столом с десертом, президенты лакомятся мороженым.

Фото: соцсети

Кадр сделан в дорогом ресторане Fiola Mare, отмеченном Michelin. Отмечается, что Байден посещает заведение не в первый раз, за что его поблагодарил повар ресторана. Западные лидеры и их супруги выглядят довольными и безмятежными, что отметили пользователи.

Наслаждение американского лидера мороженым в то время, как страна испытывает кризис, стало одной из главных тем обсуждения комментаторов. «Ничего себе, рад, что вы можете позволить себе отдых, потому что многие из нас не могут, и это из-за вас. Мы тратим половину своих зарплат на бензин и еду», «Десерт? При такой экономике?», «Пока американцы борются с инфляцией, наши политики наслаждаются отличным ужином», пишут люди.

Не обошлось и без иронических намеков на умственные способности хозяина Белого дома. «Думаю, что Джо на самом деле не уверен, кто сидит рядом с ним, но да ладно», отмечают пользователи, интересуясь по ходу, удобно ли французскому президенту Макрону сидеть так близко рядом с Байденом после разговора за длинным столом с российским президентом Владимиром Путиным.

Некоторые задались вопросом, почему мороженым лакомятся только президенты, а перед их женами на столе ничего нет. Эммануэль Макрон находится с официальным визитом в Вашингтоне. Одна из главных тем его визита — акт о снижении инфляции США. Ожидается, что Макрон попытается убедить американского президента смягчить закон, который, по его мнению, противоречит нормам ВТО и является «недружеским».

Ранее телеканал CNN сообщил о стоимости ужина президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона, который организует в четверг, 1 декабря, Белый дом. По последним данным, мероприятие обойдется администрации США в $500 тысяч.