Младшая сестра Фиделя Кастро умерла в Майами Младшая сестра Фиделя Кастро Хуанита умерла в Майами

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Хуанита Кастро

Хуанита Кастро, младшая сестра кубинских руководителей Фиделя и Рауля, умерла в Майами, сообщила ее представитель Мария Антониетта Коллинс. Женщине было 90 лет, отметила Коллинс на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена)

Это новость, которую я никогда не хотела сообщать, но должна как ее представитель в последние три десятилетия жизни. Сегодня в возрасте 90 лет по пути жизни и смерти вперед ушла Хуанита Кастро, исключительная женщина, неутомимый борец за дело своей Кубы, которую я так люблю, — отметила представитель Кастро.

Сестра политика уехала в Мексику после как Фидель решил экспроприировать земли острова, включая те, что принадлежали семье. Оттуда Хуанита перебралась в США. Она активно занималась политической деятельностью, а также в течение семи лет сотрудничала с ЦРУ.

Ранее умер соавтор акта провозглашения независимости Украины Леонтий Сандуляк. Политику, который также занимал пост чрезвычайного полномочного посла страны в Румынии, было 86 лет.

До этого скончался в возрасте 100 лет бывший госсекретарь США и советник по национальной безопасности Генри Киссинджер. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким Киссинджера и назвал экс-госсекретаря США выдающимся дипломатом, а также мудрым и дальновидным деятелем.