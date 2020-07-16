США

Мишель Обама станет ведущей подкаста на Spotify

17:51, 16 июля 2020
Мишель Обама Мишель Обама Фото: Toon Dompeling/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывшая первая леди Соединённых Штатов Мишель Обама станет ведущей подкаста, который посвящён отношениям и здоровью. Он будет выходить на музыкальном стриминговом сервисе Spotify.

Рада объявить о новом совместном проекте со Spotify — Michelle Obama Podcast. Этот год выдался нелёгким. Надеюсь, что подкаст поможет разобраться, что с нами происходит, и породит новые разговоры с нашими близкими. Жду-не дождусь, когда вы все послушаете его 29 июля, — сообщила супруга экс-президента США в Twitter.

По её словам, в первом сезоне подкаста она будет говорить с близкими людьми, в том числе с мамой, братом, друзьями и коллегами. По данным СМИ, в гостях у бывшей первой леди побывают предпринимательница и бывший советник Барака Обамы Валери Джарретт, а также американский комик ирландского происхождения Конан О'Брайен.

Ранее о желании вести подкаст заявила другая бывшая первая леди США Хиллари Клинтон. В подкасте экс-госсекретарь будет рассуждать в том числе об итогах президентских выборов 2016 года, на которых была кандидатом от Демократической партии. Кроме того, Клинтон даст демократам лишний раз заявить о себе в разгар избирательной кампании 2020 года.

Позднее американская актриса Деми Мур сообщила о запуске подкаста, посвящённого женским фантазиям и теме спасения брака. Авторами выступили актриса Дженнифер Бессер и режиссёр Шана Фест, писал NEWS.ru.

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