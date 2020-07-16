Мишель Обама станет ведущей подкаста на Spotify

https://static.news.ru/photo/36076d64-c774-11ea-ba26-fa163e074e61_660.jpg Мишель Обама Фото: Toon Dompeling/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывшая первая леди Соединённых Штатов Мишель Обама станет ведущей подкаста, который посвящён отношениям и здоровью. Он будет выходить на музыкальном стриминговом сервисе Spotify.

Рада объявить о новом совместном проекте со Spotify — Michelle Obama Podcast. Этот год выдался нелёгким. Надеюсь, что подкаст поможет разобраться, что с нами происходит, и породит новые разговоры с нашими близкими. Жду-не дождусь, когда вы все послушаете его 29 июля, — сообщила супруга экс-президента США в Twitter.

Iâm thrilled to announce a new project: The #MichelleObamaPodcast with @Spotify ! Itâs been a tough year and I hope this podcast can help us explore what weâre going through and spark new conversations with our loved ones. I can't wait for you all to listen on July 29! pic.twitter.com/89zecZXnrr — Michelle Obama (@MichelleObama) July 16, 2020

По её словам, в первом сезоне подкаста она будет говорить с близкими людьми, в том числе с мамой, братом, друзьями и коллегами. По данным СМИ, в гостях у бывшей первой леди побывают предпринимательница и бывший советник Барака Обамы Валери Джарретт, а также американский комик ирландского происхождения Конан О'Брайен.

Ранее о желании вести подкаст заявила другая бывшая первая леди США Хиллари Клинтон. В подкасте экс-госсекретарь будет рассуждать в том числе об итогах президентских выборов 2016 года, на которых была кандидатом от Демократической партии. Кроме того, Клинтон даст демократам лишний раз заявить о себе в разгар избирательной кампании 2020 года.

Позднее американская актриса Деми Мур сообщила о запуске подкаста, посвящённого женским фантазиям и теме спасения брака. Авторами выступили актриса Дженнифер Бессер и режиссёр Шана Фест, писал NEWS.ru.