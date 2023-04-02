Юристы Трампа захотели перенести рассмотрение его дела в другой суд Bloomberg: юристы Трампа рассчитывают перенести рассмотрение его дела в суд Стейтен-Айленда

Фото: Shawn Thew/Consolidated News Photos/Global Look Press

Дональд Трамп

Адвокаты бывшего президента США Дональда Трампа намерены запросить перенос рассмотрения его дела в другой суд, передает Bloomberg со ссылкой на источники. По информации агентства, юристы планируют подать ходатайство о перемещении уголовного дела из суда в Манхэттене в «более консервативный» район Нью-Йорка — Стейтен-Айленд.

Защитники экс-президента считают, что Трамп не сможет получить «справедливое разбирательство» в суде, где, как ожидается, ему предъявят обвинения на следующей неделе.

Однако, стоит отметить, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Ранее телеканал CNN заявил, что прокуратура Манхэттена выдвинула против бывшего главы Белого дома обвинения по 30 эпизодам с мошенничеством в деловой сфере. Трамп все обвинения отвергает и подчеркивает, что это политическое преследование и вмешательство в американские выборы.

Экс-президент настаивает на своей невиновности, отрицая связь с Дэниэлс и любые противоправные действия. Трамп считает, что его преследование обусловлено политическими мотивами и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.