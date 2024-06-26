Минздрав США вынудил экспертов отменить ограничения для смены пола NYT: Минздрав США «продавил» отмену возрастных ограничений для смены пола

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Чиновники из Минздрава США надавили на Всемирную профессиональную ассоциацию по здоровью трансгендеров (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), чтобы они убрали из руководящих документов возрастные ограничения для операций в подростковом возрасте, сообщило издание New York Times со ссылкой на судебные документы. Предполагается, что в этом могли быть замешаны подчиненные помощника главы министерства Рэйчел Левин.

В опубликованном в 2021 году проекте рекомендаций ассоциации предложили снизить возраст для проведения операции до 14 лет для гормонального лечения, а для мастэктомии — до 15 лет. В финальном варианте рекомендаций возрастные ограничения не упоминаются. Это вызвало обеспокоенность как внутри ассоциации, так и в профессиональном сообществе в целом. По данным NYT, сотрудники Левин связались с группой по разработке руководящих принципов ассоциации с просьбой внести нужные изменения и отказаться от возрастных ограничений. При этом в письме утверждалось, что ситуацией обеспокоена не только глава министерства, но и президент США Джо Байден.

Отмечается, что представители ассоциации уже прокомментировали заявления журналистов NYT. Они опровергли опубликованную информацию и отметили, что политические силы не могут оказать влияния на разработку основополагающих принципов.

Ранее сообщалось, что в России трансгендерам предложат смириться с врожденным полом — такие клинические рекомендации опубликовало Российское общество психиатров. Это решение вызвало несогласие со стороны представителей сообщества трансперсон.

До этого Захарова заявляла, что «выдуманные гендеры» и операции по смене пола являются издевательством над «женскими телами» и неуважением к американкам. Так она ответила на слова первой леди США Джилл Байден о том, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп представляет угрозу для женщин.