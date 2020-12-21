Минздрав США надеется получить к январю три разных вакцины от коронавируса

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Министерство здравоохранения США ожидает, что к январю получит три разных вакцины от COVID-19, сообщил помощник главы ведомства, адмирал Бретт Джируар.

Мы очень надеемся, что к следующему месяцу получим три вакцины, а на подходе их ещё больше, — рассказал Джируар.

По его словам, следующим кандидатом на подачу документов на одобрение своего препарата является компания Johnson & Johnson, передаёт ABC.

Ранее NEWS.ru писал, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США приступило к изучению «около пяти» случаев сильных аллергических реакций у людей, которых привили препаратом от коронавируса Pfizer и BioNTech.

6 декабря президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил о начале вакцинации населения против COVID-19. В Белом доме заявляли, что среди тех, кому в первую очередь сделают прививку, будут высокопоставленные чиновники, в том числе из администрации президента.

14 декабря началась вакцинация от COVID-19 с использованием вакцины, созданной совместно американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. В первую очередь прививку получают медицинские работники и постояльцы домов престарелых.

Итоговый анализ клинических испытаний вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech продемонстрировал её эффективность на уровне 95%. В настоящее время третья фаза клинических испытаний препарата завершилась.