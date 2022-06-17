Минюст США заявил о ликвидации хакерской сети в России

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Минюст США заявил, что совместно с коллегами из Германии, Нидерландов и Великобритании уничтожил якобы находящуюся в России хакерскую сеть RSOCKS. По сообщению ведомства, «российский ботнет» взломал «миллионы компьютеров и других электронных устройств по всему миру», пишет ТАСС.

В ходе данной операции была ликвидирована расположенная в России продвинутая преступная организация, которая занималась кибервзломами в Соединенных Штатах и других странах, — приводятся в сообщении слова агента ФБР Стэйси Моя, который занимался этим делом.

В сообщении сказано, что борьба с хакерской сетью началась ещё в 2017 году. На тот момент американские власти установили, что киберпреступники могли взломать около 325 тыс. электронных устройств. Имена фигурантов не раскрываются, дело рассматривается в Южном округе штата Калифорния.

Ранее главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов заявил, что Украина на государственном уровне ведет организованную кибервойну против России. По его словам, данный конфликт не является первым, во время которого активизируются «хактивисты». Подобное наблюдалось в 2008 и в 2014 годах.